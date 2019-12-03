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Тігіпко купив
асфальтний завод у Києві

Тігіпко купив асфальтний завод у Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:44

Тігіпко купив асфальтний завод у Києві

Пропонуємо до обговорення:
Група компаній "ТАС" Сергія Тігіпка придбала виробника асфальту ПрАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний".

Дивися повний текст Тігіпко купив асфальтний завод у Києві.
R2
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Тепер можно буде буквально закатати всіх у асвальт
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