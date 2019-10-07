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Світовий банк прогнозує
уповільнення української економіки

Світовий банк прогнозує уповільнення української економіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:47

Світовий банк прогнозує уповільнення української економіки

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк прогнозує уповільнення темпів зростання економіки України в четвертому кварталі 2019 року, а також в 2020 році.

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