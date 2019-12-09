Зниження рівня тіньової економіки в три-чотири рази є метою роботи Кабінету міністрів в короткостроковому періоді.
Дивися повний текст Гончарук обіцяє знизити тіньову економіку в три-чотири рази.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 12:59
Гончарук обіцяє знизити тіньову економіку в три-чотири рази
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук обіцяє знизити тіньову економіку в три-чотири рази.
Додано: Вів 17 гру, 2019 12:59
Только забыл добавить, что "белая" экономика при этом не вырастет.
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