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Гончарук обіцяє знизити тіньову
економіку в три-чотири рази

Гончарук обіцяє знизити тіньову економіку в три-чотири рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:59

Гончарук обіцяє знизити тіньову економіку в три-чотири рази

Пропонуємо до обговорення:
Зниження рівня тіньової економіки в три-чотири рази є метою роботи Кабінету міністрів в короткостроковому періоді.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 12:59

"Естественно, мы хотели, чтобы ее вообще не было, чтобы она была равна нулю или до 5 процентов. Но сейчас в краткосрочной перспективе мы хотим, чтобы она уменьшилась хотя бы в три-четыре раза"


Только забыл добавить, что "белая" экономика при этом не вырастет.
Alex2007
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