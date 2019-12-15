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У НБУ спрогнозували рівень інфляції за підсумками року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 13:00
Пропонуємо до обговорення:
Показник інфляції за підсумками 2019 року становитиме від 4 до 6%, про що під час зустрічі уряду і Національного банку України заявив голова НБУ Яків Смолій.
Дивися повний текст У НБУ спрогнозували рівень інфляції за підсумками року
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Додано: Вів 17 гру, 2019 13:00
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