500 чоловік беруть участь в акції
Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" протестують в центрі Києва (відео).
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Додано: Вів 17 гру, 2019 13:07
Власники "єврономерів" протестують в центрі Києва (відео)
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Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" протестують в центрі Києва (відео).
Додано: Вів 17 гру, 2019 13:58
Задрали уже. Скоро уже бомжи буду на машинах объезжать мусорные баки. 10 км по Киеву за час - полтора без аварий уже стало превращаться в норму. Еще пару лет назад такого не было. Пора уже вводить налоги, чтоб хоть как-то ограничить количество машин, а это еще всяким нищебродам идут на уступки.
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