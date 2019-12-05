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Власники "єврономерів" протестують
в центрі Києва (відео)

Власники "єврономерів" протестують в центрі Києва (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 13:07

Власники "єврономерів" протестують в центрі Києва (відео)

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Дивися повний текст Власники \"єврономерів\" протестують в центрі Києва (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 13:07

Пусть идут работать, халявщики. Из-за них такие пробки.
elastix
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 13:58

Задрали уже. Скоро уже бомжи буду на машинах объезжать мусорные баки. 10 км по Киеву за час - полтора без аварий уже стало превращаться в норму. Еще пару лет назад такого не было. Пора уже вводить налоги, чтоб хоть как-то ограничить количество машин, а это еще всяким нищебродам идут на уступки.
ssnet
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