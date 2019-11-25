Прикордонна служба Польщі конфіскувала у двох українців партію бурштину вагою в 103 кг на суму близько 50 тисяч євро, яку намагалися перевезти через кордон.
Дивися повний текст Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на кордоні з Польщею.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 14:24
Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на кордоні...
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Дивися повний текст Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на кордоні з Польщею.
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