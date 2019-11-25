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Найбільшу за рік контрабанду
бурштину виявили на кордоні...

Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на кордоні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 14:24

Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на кордоні...

Пропонуємо до обговорення:
Прикордонна служба Польщі конфіскувала у двох українців партію бурштину вагою в 103 кг на суму близько 50 тисяч євро, яку намагалися перевезти через кордон.

Дивися повний текст Найбільшу за рік контрабанду бурштину виявили на кордоні з Польщею.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 14:24

У Пети похоже нацареваное не удалось вывезти, злой будет наверное.
adikali
 
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