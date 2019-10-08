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У Мін'юсті заявили про
закінчення епохи рейдерства

У Мін'юсті заявили про закінчення епохи рейдерства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 14:43

У Мін'юсті заявили про закінчення епохи рейдерства

Пропонуємо до обговорення:
Міністр юстиції Денис Малюська оголосив про закінчення епохи рейдерства в Україні.

Дивися повний текст У Мін'юсті заявили про закінчення епохи рейдерства.
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