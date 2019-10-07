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Світовий банк пояснив інтерес
іноземців до держоблігацій...

Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 16:43

Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій...

Пропонуємо до обговорення:
Інтерес іноземців до купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України в 2019 році пояснюється високими ставками і стабілізацією макроекономічної ситуації.

Дивися повний текст Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 16:52

Re: Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій

За звичай так роблять загнані в кут боржники - беруть позики під любий, дуже високий відсоток, щоб віддати старі борги.
Прикол в тому, що Зе і Ко в кут ніхто не заганяв - достатньо було почекати два тижні, з розгоном Ради, щоб отримати черговий транш МВФ. Але ж понти дорожче грошей...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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