|
|
|
Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Інтерес іноземців до купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) України в 2019 році пояснюється високими ставками і стабілізацією макроекономічної ситуації.
Дивися повний текст Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій України
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92430
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 17 гру, 2019 16:52
За звичай так роблять загнані в кут боржники - беруть позики під любий, дуже високий відсоток, щоб віддати старі борги.
Прикол в тому, що Зе і Ко в кут ніхто не заганяв - достатньо було почекати два тижні, з розгоном Ради, щоб отримати черговий транш МВФ. Але ж понти дорожче грошей...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9247
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1185 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|