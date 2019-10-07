Світовий банк пояснив інтерес іноземців до держоблігацій...

Додано: Вів 17 гру, 2019 16:52

За звичай так роблять загнані в кут боржники - беруть позики під любий, дуже високий відсоток, щоб віддати старі борги.

Прикол в тому, що Зе і Ко в кут ніхто не заганяв - достатньо було почекати два тижні, з розгоном Ради, щоб отримати черговий транш МВФ. Але ж понти дорожче грошей...

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.