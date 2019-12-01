Більше половини опитаних українців проти легалізації грального бізнесу.
Дивися повний текст Ставлення українців до легалізації азартних ігор (опитування).
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Додано: Вів 17 гру, 2019 17:13
Ставлення українців до легалізації азартних ігор...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ставлення українців до легалізації азартних ігор (опитування).
Додано: Вів 17 гру, 2019 17:13
Игорный бизнес должен быть легализован и работать по чётким правилам и под жёстким контролем государства,а не ментовской мафии,как это есть сегодня.В крупных городах работают сотни игорных заведений под разными вывесками и деньги полностью ложатся в карманы делков и крышующих.Ни копейки в бюджет.
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