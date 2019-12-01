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Ставлення українців до
легалізації азартних ігор...

Ставлення українців до легалізації азартних ігор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 17:13

Ставлення українців до легалізації азартних ігор...

Пропонуємо до обговорення:
Більше половини опитаних українців проти легалізації грального бізнесу.

Дивися повний текст Ставлення українців до легалізації азартних ігор (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 17:13

Игорный бизнес должен быть легализован и работать по чётким правилам и под жёстким контролем государства,а не ментовской мафии,как это есть сегодня.В крупных городах работают сотни игорных заведений под разными вывесками и деньги полностью ложатся в карманы делков и крышующих.Ни копейки в бюджет.
sena_2008atp
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