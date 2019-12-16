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Міжбанк: НБУ буде
"скеровувати" курс

Міжбанк: НБУ буде "скеровувати" курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 17:50

Міжбанк: НБУ буде "скеровувати" курс

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок і середа, мабуть, будуть найактивнішими і найцікавішими днями на цьому тижні на валютному ринку

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ буде \"скеровувати\" курс.
R2
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"нужный для регулятора" - а не реальный и не для рынка. Ясно-понятно
Марта
 
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