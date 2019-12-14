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Нацбанк оцінює потребу в
капіталі Ощадбанку і...

Нацбанк оцінює потребу в капіталі Ощадбанку і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 20:05

Нацбанк оцінює потребу в капіталі Ощадбанку і...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України (НБУ) провели стрес-тести українських банків, згідно з якими потреба в капіталі державних Ощадбанку і Укрексімбанку - 23,3 млрд грн при базовому сценарії і 45,8 млрд грн - несприятливому сценарії.

Дивися повний текст Нацбанк оцінює потребу в капіталі Ощадбанку і Укрексімбанку в 23,3-45,8 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 20:05

А почему они им столько одолжили?
anton_gms
 
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