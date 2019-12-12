З 1 січня 2020 року* забезпечити можливість тестування платниками податків безкоштовного програмного рішення.
Дивися повний текст Коли почнуть тестувати програмні РРО.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 20:08
Коли почнуть тестувати програмні РРО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли почнуть тестувати програмні РРО.
Додано: Вів 17 гру, 2019 20:08
РРО ОТМЕНИТЬ !!!! Взяточников и грантоедов вон из Рады и кабинета министров!!! Гетманчука и Маркарову на нары !!!
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