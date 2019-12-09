|
|
|
Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні в 2,5 рази
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 21:02
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 11,411 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 10 грудня обсяг був 4,384 млрд грн.
Дивися повний текст Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні в 2,5 рази
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92436
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 17 гру, 2019 21:02
Пора Леню Голубкова к рекламе ОВГЗ подключать :D
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1693
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 387 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|