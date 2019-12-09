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Мінфін збільшив продаж
ОВДП на аукціоні в 2,5 рази

Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні в 2,5 рази
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 21:02

Мінфін збільшив продаж ОВДП на аукціоні в 2,5 рази

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 17 грудня 2019 року залучило до державного бюджету 11,411 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 10 грудня обсяг був 4,384 млрд грн.

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