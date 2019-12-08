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Росія розширила
санкції проти України

Росія розширила санкції проти України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 21:04

Росія розширила санкції проти України

Пропонуємо до обговорення:
Уряд РФ розширив перелік товарів, заборонених до ввезення з України, а також розширив список громадян України, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи.

Дивися повний текст Росія розширила санкції проти України.
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