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Росія розширила санкції проти України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 17 гру, 2019 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Уряд РФ розширив перелік товарів, заборонених до ввезення з України, а також розширив список громадян України, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 21:04
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