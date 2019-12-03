Відтепер фізичні особи, що є клієнтами банків, зможуть підписувати банківські документи цифровим власноручним підписом - стилусом.
Дивися повний текст НБУ затвердив нововведення у підписанні банківських документів.
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Додано: Вів 17 гру, 2019 22:09
НБУ затвердив нововведення у підписанні банківських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ затвердив нововведення у підписанні банківських документів.
Додано: Вів 17 гру, 2019 22:10
Эту подпись очень легко скопировать. Электронные документы подписываются электронной подписью.
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