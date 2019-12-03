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НБУ затвердив нововведення
у підписанні банківських...

НБУ затвердив нововведення у підписанні банківських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 22:09

НБУ затвердив нововведення у підписанні банківських...

Пропонуємо до обговорення:
Відтепер фізичні особи, що є клієнтами банків, зможуть підписувати банківські документи цифровим власноручним підписом - стилусом.

Дивися повний текст НБУ затвердив нововведення у підписанні банківських документів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 22:10

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