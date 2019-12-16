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Нефьодов розповів, коли
криміналізують контрабанду...

Нефьодов розповів, коли криміналізують контрабанду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 09:45

Нефьодов розповів, коли криміналізують контрабанду...

Пропонуємо до обговорення:
В Кабінеті міністрів обговорюють законопроєкт щодо криміналізації підакцизної контрабанди.

Дивися повний текст Нефьодов розповів, коли криміналізують контрабанду підакцизних товарів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 09:45

Все вірно. Спочатку треба їм дати карман поширше, а потім і дубінку, щоб в ньому утрамбовувати взятки.
jeugen
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