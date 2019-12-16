В Кабінеті міністрів обговорюють законопроєкт щодо криміналізації підакцизної контрабанди.
Дивися повний текст Нефьодов розповів, коли криміналізують контрабанду підакцизних товарів.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 09:45
Нефьодов розповів, коли криміналізують контрабанду...
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Дивися повний текст Нефьодов розповів, коли криміналізують контрабанду підакцизних товарів.
Додано: Сер 18 гру, 2019 09:45
Все вірно. Спочатку треба їм дати карман поширше, а потім і дубінку, щоб в ньому утрамбовувати взятки.
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