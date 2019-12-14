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Чому гривня зміцнюється,
а ціни не падають

Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 09:57

Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають

Пропонуємо до обговорення:
Споживчі товари не дешевшають, оскільки водночас зі зростанням курсу зросла середня номінальна зарплата.

Дивися повний текст Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 09:57

ПРикольное фуфло!
hoyinuyo
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OMG....
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:16

Интересно, кого такое "мудрое" объяснение устроит? Народ держат за реальных баранов. Хотя в принципе на 90% так оно и есть...
bazanoff
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:17

Re: Василь Васильович Милованов

Доллар падает - з/п в долларах растет.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:22

Re: Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають

Наблюдаю ценовую политику одного мелкого телевизора. Он как стоял в прошлом году 11600 грн, так и сейчас стоит 11600 грн.
Автор наверно не знает что такое рекомендованные цены.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:26

Re: индекс USB-флешки

  p_a_l написав:Автор наверно не знает что такое рекомендованные цены.

автор - "журналист"
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:38

Повна дурня.
sena_2008atp
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