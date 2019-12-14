Споживчі товари не дешевшають, оскільки водночас зі зростанням курсу зросла середня номінальна зарплата.
Дивися повний текст Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 09:57
Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають.
Додано: Сер 18 гру, 2019 10:16
Интересно, кого такое "мудрое" объяснение устроит? Народ держат за реальных баранов. Хотя в принципе на 90% так оно и есть...
Додано: Сер 18 гру, 2019 10:17
Re: Василь Васильович Милованов
Доллар падает - з/п в долларах растет.
Додано: Сер 18 гру, 2019 10:22
Re: Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають
Наблюдаю ценовую политику одного мелкого телевизора. Он как стоял в прошлом году 11600 грн, так и сейчас стоит 11600 грн.
Автор наверно не знает что такое рекомендованные цены.
Додано: Сер 18 гру, 2019 10:26
Re: индекс USB-флешки
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