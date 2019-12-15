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З початку року імпорт товарів
перевищив експорт на 8,5...

З початку року імпорт товарів перевищив експорт на 8,5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:10

З початку року імпорт товарів перевищив експорт на 8,5...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-жовтні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 8 463,1 млн доларів.

Дивися повний текст З початку року імпорт товарів перевищив експорт на 8,5 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:10

откуда млрды..?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:17

Це вже критичні цифри.
Ще трошки і до рівня Януковича дотягнемо.
Якщо гривня і дальше буде "укріплятись" - буде криза і обвал.
Шкода що наш НеЛох не розуміє основ економіки.
andrijk777
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