У січні-жовтні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 8 463,1 млн доларів.
Дивися повний текст З початку року імпорт товарів перевищив експорт на 8,5 млрд доларів.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 10:10
З початку року імпорт товарів перевищив експорт на 8,5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року імпорт товарів перевищив експорт на 8,5 млрд доларів.
Додано: Сер 18 гру, 2019 10:17
Це вже критичні цифри.
Ще трошки і до рівня Януковича дотягнемо.
Якщо гривня і дальше буде "укріплятись" - буде криза і обвал.
Шкода що наш НеЛох не розуміє основ економіки.
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