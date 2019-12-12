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Асистент Google буде підслуховувати вас постійно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2019 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google почала поширювати новітню версію персонального помічника Google Assistant для своїх флагманських смартфонів Google Pixel 4 і Pixel 4 XL.
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