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Асистент Google буде
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Асистент Google буде підслуховувати вас постійно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:37

Асистент Google буде підслуховувати вас постійно

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google почала поширювати новітню версію персонального помічника Google Assistant для своїх флагманських смартфонів Google Pixel 4 і Pixel 4 XL.

Дивися повний текст Асистент Google буде підслуховувати вас постійно.
R2
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