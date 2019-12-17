Авіакомпанія "МАУ" влаштовує зимовий розпродаж з українських міст за 25 напрямками.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 10:39
МАУ влаштувала зимовий sale
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Дивися повний текст МАУ влаштувала зимовий sale.
Додано: Сер 18 гру, 2019 10:39
такі розпродажі суцільне шахрайство, розпродують білети ніби за низькими цінами, користуються грошима від декількох місяців до року, а потім відміняють рейси.
Таке собі безплатне кредитування мау.
І так репутація у компанії ніяка, так ще й таким чином людей обманюють
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