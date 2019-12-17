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МАУ влаштувала зимовий sale

МАУ влаштувала зимовий sale
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:39

МАУ влаштувала зимовий sale

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "МАУ" влаштовує зимовий розпродаж з українських міст за 25 напрямками.

Дивися повний текст МАУ влаштувала зимовий sale.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:39

такі розпродажі суцільне шахрайство, розпродують білети ніби за низькими цінами, користуються грошима від декількох місяців до року, а потім відміняють рейси.
Таке собі безплатне кредитування мау.
І так репутація у компанії ніяка, так ще й таким чином людей обманюють
uabsolution
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