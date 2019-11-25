Ціна складе 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ.
Дивися повний текст Українським споживачам встановлять фіксовану ціну на газ до кінця опалювального сезону.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 10:57
Українським споживачам встановлять фіксовану ціну на газ...
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Дивися повний текст Українським споживачам встановлять фіксовану ціну на газ до кінця опалювального сезону.
Додано: Сер 18 гру, 2019 10:57
Почему в Киеве подорожало отопление (2018 год - 1354,78 за 1 Гкал, 2019 год - 1654,41 за 1 Гкал):
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