RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українським споживачам встановлять
фіксовану ціну на газ...

Українським споживачам встановлять фіксовану ціну на газ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:57

Українським споживачам встановлять фіксовану ціну на газ...

Пропонуємо до обговорення:
Ціна складе 6600 гривень за тисячу кубометрів з ПДВ.

Дивися повний текст Українським споживачам встановлять фіксовану ціну на газ до кінця опалювального сезону.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92440
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 10:57

Почему в Киеве подорожало отопление (2018 год - 1354,78 за 1 Гкал, 2019 год - 1654,41 за 1 Гкал):

https://index.minfin.com.ua/tariff/kiev/warm/
Shall
 
Повідомлень: 132
З нами з: 21.06.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, moveton і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нафтогаз назвав ціну на газ для українців у січні 1, 2
R2 » Нед 15 гру, 2019 07:29
11 750
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 06:34
Slx
Нафтогаз назвав ціну на газ для населення у грудні
R2 » Сер 11 гру, 2019 10:07
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 гру, 2019 10:07
sena_2008atp
У Європі встановлять найбільшу в світі плавучу...
R2 » Пон 25 лис, 2019 11:11
1 124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 11:11
zinaidagershon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16305)
18.12.2019 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.