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"Нафтогаз" прогнозує різке зростання цін на газ без транзиту
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Додано: Сер 18 гру, 2019 11:48
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" прогнозує різке зростання цін на газ, в разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і тарифів на транспортування і розподіл.
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R2
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Додано: Сер 18 гру, 2019 11:48
А вы на них в суд подайте ;)
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Igorten
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:08
запугивают - заставляют капитулировать
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sensei
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:35
Пропозиція різницю вираховувати з зарплати Коболева.
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Дикий не Дикий
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Додано: Сер 18 гру, 2019 14:13
Дикий не Дикий написав:
Пропозиція різницю вираховувати з зарплати Коболева.
Подозреваю, что для Коболева зарплата это тьфу, это так семечек купить.
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Igorten
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