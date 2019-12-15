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"Нафтогаз" прогнозує різке
зростання цін на газ без транзиту

"Нафтогаз" прогнозує різке зростання цін на газ без транзиту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 11:48

"Нафтогаз" прогнозує різке зростання цін на газ без транзиту

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" прогнозує різке зростання цін на газ, в разі відсутності транзиту з 1 січня 2020 року ціни на природний газ можуть досягти 10 751 грн за тисячу кубометрів без урахування ПДВ і тарифів на транспортування і розподіл.

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А вы на них в суд подайте ;)
Igorten
 
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запугивают - заставляют капитулировать
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 12:35

Пропозиція різницю вираховувати з зарплати Коболева.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 14:13

  Дикий не Дикий написав:Пропозиція різницю вираховувати з зарплати Коболева.

Подозреваю, что для Коболева зарплата это тьфу, это так семечек купить.
Igorten
 
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