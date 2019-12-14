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Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2019 11:51
Пропонуємо до обговорення:
За даними соціологічних досліджень, приблизно 30% українців готові відмовитися від підключення до центральної мережі та перейти на теплі підлоги або інші альтернативні способи обігріву житла вже після наступного підвищення ціни на природний газ.
Дивися повний текст Перехід на теплі підлоги: чому українці готові відмовитися від послуг централізованого опалення
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R2
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:23
Тверде паливо це замануха, зробити прибудову( по стандартам) до хатинки з твердопаливним котлом та обладнанням вам обійдеться від 30 тис грн до 80 тис грн. Дрова привезти, розгрузити, порізати, поколоти, поскладати, висушити, принести, закласти, розпалити, підкласти, винести попіл, почистити котел, димохід, котельню. Зекономив назевається. Електрика краще з 23.00- 7.00 нагрів по пільговому тарифу електроопалення теплоаккумулятор з водою і користуйся. Підвищення тарифів на електрику ....і ти знов попав.
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tvd4
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:41
Немає там ніякої економії від дров чи вугілля бо все треба купляти
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11sobipan11
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:44
tvd4 написав:
Тверде паливо це замануха, зробити прибудову( по стандартам) до хатинки з твердопаливним котлом та обладнанням вам обійдеться від 30 тис грн до 80 тис грн. Дрова привезти, розгрузити, порізати, поколоти, поскладати, висушити, принести, закласти, розпалити, підкласти, винести попіл, почистити котел, димохід, котельню. Зекономив назевається. Електрика краще з 23.00- 7.00 нагрів по пільговому тарифу електроопалення теплоаккумулятор з водою і користуйся. Підвищення тарифів на електрику ....і ти знов попав.
А сети разве рассчитаны на такой переход?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:52
Очередной эксперд повеселил своими умозаключениями про твёрдотопливные котлы, цитирую: "Почти стопроцентный коэффициент полезного действия. У твердотопливных моделей этот показатель превышает 99%."
На самом деле максимальный КПД лежит в пределах 67-80%, остальное улетает в трубу.
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warlamp
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Додано: Сер 18 гру, 2019 13:05
warlamp написав:
Очередной эксперд повеселил своими умозаключениями про твёрдотопливные котлы, цитирую: "Почти стопроцентный коэффициент полезного действия. У твердотопливных моделей этот показатель превышает 99%."
На самом деле максимальный КПД лежит в пределах 67-80%, остальное улетает в трубу.
Про "превышает 99" -- это, конечно преувеличение, но 85-95 -- вполне бывает. -- момент "улетает в трубу" в новых котлах учтен -- продукты сгорания тоже в теплообмене участвуют.
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_hunter
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Додано: Сер 18 гру, 2019 13:28
Найбільш ефективними є здається "тепловий насос", проте обладнання там коштує дорого і потреба в електриці може перекрити можливості лінії постачання (особливо в старій застройці)
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silver_arrow_ua
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Додано: Сер 18 гру, 2019 13:57
До речі у Devi потужність обігріву десь 100Вт на м2. Якщо стяжка нормально теплоізольована може навіть і дешевше вийти ніж якщо буде центральне опалення.
Але треба щоб електромережа витримала при масовому переході на електрообігрів
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silver_arrow_ua
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Додано: Сер 18 гру, 2019 14:00
silver_arrow_ua написав:
Найбільш ефективними є здається "тепловий насос", проте обладнання там коштує дорого і потреба в електриці може перекрити можливості лінії постачання (особливо в старій застройці)
Тут кто-то что-то перепутал: весь смысл теплового насоса -- уменьшить потребление електриці.
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_hunter
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Додано: Сер 18 гру, 2019 14:03
У твердопаливних моделей цей показник перевищує 99%. Ну як такі неправдиві дані можна писати?
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yurikas
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