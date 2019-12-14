Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...

Додано: Нед 22 гру, 2019 19:31

warlamp написав: Тракторист Суть вопроса в том, что кпд котла пропорционален разнице температур между камерой сгорания и температурой выходящих газов. Чем холоднее выходящие газы,тем выше кпд, но тем хуже тяга, больше смердячего конденсата, выше вероятность завала тяги , проникновения в помещение угарного газа.

А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы. Суть вопроса в том, что кпд котла пропорционален разнице температур между камерой сгорания и температурой выходящих газов. Чем холоднее выходящие газы,тем выше кпд, но тем хуже тяга, больше смердячего конденсата, выше вероятность завала тяги , проникновения в помещение угарного газа.А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.

для нормальной тяги достаточно 120+/-15 градусов, в всё что выше 140 градусов это уже перебор (по крайней мере для климатических условий Украины, например по старым нормам для районов крайнего севера СССР было на 20 градусов больше)... кроме того у котлов на естественной тяге как правило проблемы не с недостаточной тягой, а наоборот с избыточной. в связи с чем в большинстве котлов конструктивно на выходе из котла предусмотрены тягопрерыватели (устройство для подмешивания воздуха для снижения температуры уходящих газов) или заслонки для регулирования тяги...проблемная ситуация с высотой дымохода о котой вы пишите выше не связана с различиями в СНиПах и ДБНах, а лишь с классификаций этого объекта и соответственно с тем по каким нормам он проектировался: если у вас не более 2-котлов и каждый из них имеет мощность не более 100 кВт, то вы можете вашу теплогенераторную/топочную проетировать на основании ДБН Газоснабжение в котором в части высоты дымохода идёт отсылка к ДБН "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (раздел печное отопление). в остальных случаях проектирование должно вестись в соответствии СНиП "Котельные установки" (украинский ДБН был разработан 20 лет назад, но если я не ошибаюсь из-за противоречий согласующих органов до сих пор не введен в действие) и в этой случае основной определяющих фактором для определения высоты дымовой трубы должен быть раздел проекта "Оценка воздействия на окружающую среду" (для городской застройки как правило высота трубы получается 15 м и более....P.S. небольшое дополнение по тяге: вы зациклились на температуре уходящих газов, но значительно большое значение как правило имет высота дымовой трубы. например при сертификационных испытаниях проверяется работоспособность котла при длине вертикального участка дымохода 1 м и по большому счёту этого достаточно для работы котла, а в реальной эксплуатации как правило высота дымохода значительно больше...