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Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 гру, 2019 18:56
Тракторист Суть вопроса в том, что кпд котла пропорционален разнице температур между камерой сгорания и температурой выходящих газов. Чем холоднее выходящие газы,тем выше кпд, но тем хуже тяга, больше смердячего конденсата, выше вероятность завала тяги , проникновения в помещение угарного газа.
А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 19:31
warlamp написав:Тракторист
Суть вопроса в том, что кпд котла пропорционален разнице температур между камерой сгорания и температурой выходящих газов. Чем холоднее выходящие газы,тем выше кпд, но тем хуже тяга, больше смердячего конденсата, выше вероятность завала тяги , проникновения в помещение угарного газа.
А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.
для нормальной тяги достаточно 120+/-15 градусов, в всё что выше 140 градусов это уже перебор (по крайней мере для климатических условий Украины, например по старым нормам для районов крайнего севера СССР было на 20 градусов больше)... кроме того у котлов на естественной тяге как правило проблемы не с недостаточной тягой, а наоборот с избыточной. в связи с чем в большинстве котлов конструктивно на выходе из котла предусмотрены тягопрерыватели (устройство для подмешивания воздуха для снижения температуры уходящих газов) или заслонки для регулирования тяги...
проблемная ситуация с высотой дымохода о котой вы пишите выше не связана с различиями в СНиПах и ДБНах, а лишь с классификаций этого объекта и соответственно с тем по каким нормам он проектировался: если у вас не более 2-котлов и каждый из них имеет мощность не более 100 кВт, то вы можете вашу теплогенераторную/топочную проетировать на основании ДБН Газоснабжение в котором в части высоты дымохода идёт отсылка к ДБН "Отопление, вентиляция и кондиционирование" (раздел печное отопление). в остальных случаях проектирование должно вестись в соответствии СНиП "Котельные установки" (украинский ДБН был разработан 20 лет назад, но если я не ошибаюсь из-за противоречий согласующих органов до сих пор не введен в действие) и в этой случае основной определяющих фактором для определения высоты дымовой трубы должен быть раздел проекта "Оценка воздействия на окружающую среду" (для городской застройки как правило высота трубы получается 15 м и более....
P.S. небольшое дополнение по тяге: вы зациклились на температуре уходящих газов, но значительно большое значение как правило имет высота дымовой трубы. например при сертификационных испытаниях проверяется работоспособность котла при длине вертикального участка дымохода 1 м и по большому счёту этого достаточно для работы котла, а в реальной эксплуатации как правило высота дымохода значительно больше...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Пон 23 гру, 2019 21:36
Тракторист написав:
во-первых, СНиП и ДБН - это одно и тоже (как в прочем ГОСТ и ДСТУ), а во-вторых по многим темам Украине пока не хватило четверти века для разработки собственных ДБНов/ДСТУ...
кроме того не стоит ругать "совок", так как "совок" - это прежде всего сокрашение от советской власти или власти советов, а совет по-украински это РАДА, так что эта система власти по прежднему действует в Украине...
кроме того на волне популизма у нас любять советсткие технические стандарты менять на новые украинские, а в некоторых областях мы стремимся к внедрению европейских как более прогрессивных. позвольте пару примеров:
Я специализируюсь в ПГС и от ТГВ далек, но в нашей области ДБН просто некому писать т.к. государство перестало финансировать НИИ.
Поэтому нынешние ДБН - это ухудшенные СНиПы с добавлением Еврокодов, и, как и всякий микс, плохо перевариваются при употреблении.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 21:39
Тракторист написав:
проблемная ситуация с высотой дымохода о котой вы пишите выше не связана с различиями в СНиПах и ДБНах, а лишь с классификаций этого объекта и соответственно с тем по каким нормам он проектировался:
По работе сталкивался с строительством в центре Киева, в Шевченковском районе высотки которая стояла рядом с столетними 4-хэтажками с газовыми колонками.
Так нас заставили вначале сделать гидравлический расчет влияния нашей высотки на вытяжку в одном из НИИ, а затем поставить в этих домах новые колонки с турбонаддувом.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 10:03
Тракторист написав: silver_arrow_ua написав: Тракторист написав:
Цены на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке Украины, устанавливаются исключительно
в валюте Украины, если иное не предусмотрено международными соглашениями, ратифицированными Украиной, и постановлениями Кабинета Министров Украины.
І де там написано що "виражать в доларах" заборонено?
очевидно вы не понимаете значения слова "исключительно
"?...
Може це ви не розумієте різницю між "виражать" і "устанавлівать"?
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Додано: Вів 24 гру, 2019 10:52
Тракторист написав: silver_arrow_ua написав:
Щоб мій пол обігрівав вашу оселю його температура повинна бути як на пательні
Так що ситуація абсолютно зворотня - сусіди нижче обігрівають сусідів зверху а не навпаки
ваши утверждения лишь свидетельствуют о низком уровне образования в Украине, так как даже советские школьники из школьного курса физики знали о том, что в теплообмене есть три составляющих - теплопередача, конвекция и излучение...
Ну якщо ви розглядаєте всерйоз теплопередачу і, особливо, випромінення при передачі тепла від верхніх поверхів до нижніх і вважаєте такі втрати на рівні 10 відсотків .... ну що ж...
Можу лише запропонувати вам провести експеримент:
ввімкнути газ на кухні та піднести руки зверху над полум'ям та збоку на мінімально можливу відстань.
Різниця відстаней вам надасть приблизну уяву про співвідношення теплопередачі конвекцією та випроміненням.
Нажаль неможна поміряти теплопередачу знизу, але, я думаю, можна здогадатись, що вниз тепло йде ще гірше ніж у бік.
Тож продовжуйте стверджувати що саме мені не вистачає освіти, яку, до речі, я отримував саме у часи УРСР.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 12:19
silver_arrow_ua написав:
Ну якщо ви розглядаєте всерйоз теплопередачу і, особливо, випромінення при передачі тепла від верхніх поверхів до нижніх і вважаєте такі втрати на рівні 10 відсотків .... ну що ж...
если это не вырывать из контекста, а рассматривать в контексте темы напольного отопления, то это полностью соответствует истине... если вы считаете, что это не так, то просьба обосновать ваши суждения аргументами и цифрами...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Вів 24 гру, 2019 12:23
silver_arrow_ua написав:
Нажаль неможна поміряти теплопередачу знизу, але, я думаю, можна здогадатись, що вниз тепло йде ще гірше ніж у бік
прежде чем делать такие глобальные выводы стоит для начала ознакомиться со СНиП «Строительная теплотехника»...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:16
warlamp написав:
А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.
Имеется похожая проблема. Киньте, плиз, ссылкой.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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