Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...

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warlamp написав:А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.