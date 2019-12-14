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Перехід на теплі підлоги:
чому українці готові...

Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13

  summacut написав:
  warlamp написав:А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.


Имеется похожая проблема. Киньте, плиз, ссылкой.


http://nmcpz.ho.ua/document/biblio_01/D ... _77_14.pdf

9.3.3.б) устя повинно бути вище гребеня покрівлі будівлі (або її частин), розташованих в радіусі 25 м від центру труби (газоходу) не менше ніж на 5 м;

По старому СНиПу-76 было: ...в радиусе 10 метров.... не меньше чем на 2 м. (пункт 7.14)

https://znaytovar.ru/gost/2/SNiP_II3576 ... novki.html
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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