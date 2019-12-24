Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...

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warlamp написав:А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.
silver_arrow_ua написав:Ну якщо ви розглядаєте всерйоз теплопередачу і, особливо, випромінення при передачі тепла від верхніх поверхів до нижніх і вважаєте такі втрати на рівні 10 відсотків .... ну що ж...
если это не вырывать из контекста, а рассматривать в контексте темы напольного отопления, то это полностью соответствует истине... если вы считаете, что это не так, то просьба обосновать ваши суждения аргументами и цифрами...
Не підкажете в чому принципова різниця між електричною підлогою та централізованим опаленням? Чому при опаленні електричними матами я буду втрачати 10% на обігрів нижнього поверху а централізованим опаленням я не буду нести тих самих витрат за тих самих умов?