RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перехід на теплі підлоги:
чому українці готові...

Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13

  summacut написав:
  warlamp написав:А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.


Имеется похожая проблема. Киньте, плиз, ссылкой.


http://nmcpz.ho.ua/document/biblio_01/D ... _77_14.pdf

9.3.3.б) устя повинно бути вище гребеня покрівлі будівлі (або її частин), розташованих в радіусі 25 м від центру труби (газоходу) не менше ніж на 5 м;

По старому СНиПу-76 было: ...в радиусе 10 метров.... не меньше чем на 2 м. (пункт 7.14)

https://znaytovar.ru/gost/2/SNiP_II3576 ... novki.html
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1269
З нами з: 13.03.15
Подякував: 279 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:29

Re: Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...

  Тракторист написав:
  silver_arrow_ua написав:Ну якщо ви розглядаєте всерйоз теплопередачу і, особливо, випромінення при передачі тепла від верхніх поверхів до нижніх і вважаєте такі втрати на рівні 10 відсотків .... ну що ж...

если это не вырывать из контекста, а рассматривать в контексте темы напольного отопления, то это полностью соответствует истине... если вы считаете, что это не так, то просьба обосновать ваши суждения аргументами и цифрами...


Не підкажете в чому принципова різниця між електричною підлогою та централізованим опаленням? Чому при опаленні електричними матами я буду втрачати 10% на обігрів нижнього поверху а централізованим опаленням я не буду нести тих самих витрат за тих самих умов?

  Тракторист написав:СНиП «Строительная теплотехника»

Зі всім СНіПом чи підкажете де саме?
І з якого часу СНіПи почали заміняти здоровий глузд?
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 08.08.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці будуть отримувати окрему платіжку за доставку газу
R2 » Чет 26 гру, 2019 16:34
3 154
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 17:32
Kudrjavuy
Українці зможуть подорожувати без віз ще в 2 країни
R2 » Сер 25 гру, 2019 15:09
0 60
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2019 15:09
R2
Українці продовжують нести гроші в банки (інфографіка)
R2 » Вів 24 гру, 2019 17:17
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 17:18
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.