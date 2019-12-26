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Перехід на теплі підлоги:
чому українці готові...

Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...
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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:13

  summacut написав:
  warlamp написав:А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.


Имеется похожая проблема. Киньте, плиз, ссылкой.


http://nmcpz.ho.ua/document/biblio_01/D ... _77_14.pdf

9.3.3.б) устя повинно бути вище гребеня покрівлі будівлі (або її частин), розташованих в радіусі 25 м від центру труби (газоходу) не менше ніж на 5 м;

По старому СНиПу-76 было: ...в радиусе 10 метров.... не меньше чем на 2 м. (пункт 7.14)

https://znaytovar.ru/gost/2/SNiP_II3576 ... novki.html
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 17:29

Re: Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...

  Тракторист написав:
  silver_arrow_ua написав:Ну якщо ви розглядаєте всерйоз теплопередачу і, особливо, випромінення при передачі тепла від верхніх поверхів до нижніх і вважаєте такі втрати на рівні 10 відсотків .... ну що ж...

если это не вырывать из контекста, а рассматривать в контексте темы напольного отопления, то это полностью соответствует истине... если вы считаете, что это не так, то просьба обосновать ваши суждения аргументами и цифрами...


Не підкажете в чому принципова різниця між електричною підлогою та централізованим опаленням? Чому при опаленні електричними матами я буду втрачати 10% на обігрів нижнього поверху а централізованим опаленням я не буду нести тих самих витрат за тих самих умов?

  Тракторист написав:СНиП «Строительная теплотехника»

Зі всім СНіПом чи підкажете де саме?
І з якого часу СНіПи почали заміняти здоровий глузд?
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:23

  silver_arrow_ua написав:Не підкажете в чому принципова різниця між електричною підлогою та централізованим опаленням? Чому при опаленні електричними матами я буду втрачати 10% на обігрів нижнього поверху а централізованим опаленням я не буду нести тих самих витрат за тих самих умов?

при напольном отоплении (без разницы водяном или электрическом) вы должны нагреть конструкцию пола для того, что бы на его поверхности получить температуру 25-26 градусов (при этом температура греющего кабеля или трубы при водяном отоплении как правило имеет тепрературу на 10-15 градусов выше чем температура на поверхности пола), но при этом как правило в существующих зданиях невозможно предусмотреть эффективную теплоизоляцию и тепловой поток (до 10% от общего теплового потока) также распространяется и вниз и вы неизбежно будете донором тепла для ваших соседей снизу...

при традиционной системе отопления также есть повышенные потери тепла участков за радиаторами (такие участи хорошо видно если вы посмотрите на картинку тепловизора с улицы), но эти потери как правило не превышают 3% из-за того что крепление радиатора предусматривает воздушную прослойку между радиатором и наружной стеной, а также из-за того что сопротивление теплопередачи наружной стены как правило в 2-2,5 раза выше чем сопротивление теплопередачи межэтажных перекрытий. кстати по этой причине в различных рекомендациях по эффективному использованию тепла на отопление рекомендуют на участки стены за радиаторами наклеивать дополнительную теплоизоляцию и желательно с теплоотражающим слоем...
Востаннє редагувалось Тракторист в П'ят 27 гру, 2019 00:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:35

  silver_arrow_ua написав:Зі всім СНіПом чи підкажете де саме?

если не можете найти СНиП, где все материалы в сжатой форме и в одном месте, тогда можете в сети поискать учебник Зайцев О. Н., Любарец А. П. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ (https://ua.b-ok2.org/book/1302782/9ae3b8) - авторы преподаватели КИСИ (сейчас называется КНУСА), ещё лучше если сможете найти, то учебники Щекина (преподавал в КИСИ в 60-е), Сканави и др.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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