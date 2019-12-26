Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...

Додано: П'ят 27 гру, 2019 00:23

silver_arrow_ua написав: Не підкажете в чому принципова різниця між електричною підлогою та централізованим опаленням? Чому при опаленні електричними матами я буду втрачати 10% на обігрів нижнього поверху а централізованим опаленням я не буду нести тих самих витрат за тих самих умов? Не підкажете в чому принципова різниця між електричною підлогою та централізованим опаленням? Чому при опаленні електричними матами я буду втрачати 10% на обігрів нижнього поверху а централізованим опаленням я не буду нести тих самих витрат за тих самих умов?

при напольном отоплении (без разницы водяном или электрическом) вы должны нагреть конструкцию пола для того, что бы на его поверхности получить температуру 25-26 градусов (при этом температура греющего кабеля или трубы при водяном отоплении как правило имеет тепрературу на 10-15 градусов выше чем температура на поверхности пола), но при этом как правило в существующих зданиях невозможно предусмотреть эффективную теплоизоляцию и тепловой поток (до 10% от общего теплового потока) также распространяется и вниз и вы неизбежно будете донором тепла для ваших соседей снизу...при традиционной системе отопления также есть повышенные потери тепла участков за радиаторами (такие участи хорошо видно если вы посмотрите на картинку тепловизора с улицы), но эти потери как правило не превышают 3% из-за того что крепление радиатора предусматривает воздушную прослойку между радиатором и наружной стеной, а также из-за того что сопротивление теплопередачи наружной стены как правило в 2-2,5 раза выше чем сопротивление теплопередачи межэтажных перекрытий. кстати по этой причине в различных рекомендациях по эффективному использованию тепла на отопление рекомендуют на участки стены за радиаторами наклеивать дополнительную теплоизоляцию и желательно с теплоотражающим слоем...