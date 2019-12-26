Перехід на теплі підлоги: чому українці готові...

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warlamp написав:А между СНиПами и ДБН Котельнi, есть очень существенные различия, например в высоте устья трубы над коньками крыш, расположенных вблизи трубы. Я долго воевал по этому вопросу с расположенной у меня по соседству организацией , пока не добился удлинения трубы.
silver_arrow_ua написав:Ну якщо ви розглядаєте всерйоз теплопередачу і, особливо, випромінення при передачі тепла від верхніх поверхів до нижніх і вважаєте такі втрати на рівні 10 відсотків .... ну що ж...
если это не вырывать из контекста, а рассматривать в контексте темы напольного отопления, то это полностью соответствует истине... если вы считаете, что это не так, то просьба обосновать ваши суждения аргументами и цифрами...
Не підкажете в чому принципова різниця між електричною підлогою та централізованим опаленням? Чому при опаленні електричними матами я буду втрачати 10% на обігрів нижнього поверху а централізованим опаленням я не буду нести тих самих витрат за тих самих умов?
silver_arrow_ua написав:Не підкажете в чому принципова різниця між електричною підлогою та централізованим опаленням? Чому при опаленні електричними матами я буду втрачати 10% на обігрів нижнього поверху а централізованим опаленням я не буду нести тих самих витрат за тих самих умов?
при напольном отоплении (без разницы водяном или электрическом) вы должны нагреть конструкцию пола для того, что бы на его поверхности получить температуру 25-26 градусов (при этом температура греющего кабеля или трубы при водяном отоплении как правило имеет тепрературу на 10-15 градусов выше чем температура на поверхности пола), но при этом как правило в существующих зданиях невозможно предусмотреть эффективную теплоизоляцию и тепловой поток (до 10% от общего теплового потока) также распространяется и вниз и вы неизбежно будете донором тепла для ваших соседей снизу...
при традиционной системе отопления также есть повышенные потери тепла участков за радиаторами (такие участи хорошо видно если вы посмотрите на картинку тепловизора с улицы), но эти потери как правило не превышают 3% из-за того что крепление радиатора предусматривает воздушную прослойку между радиатором и наружной стеной, а также из-за того что сопротивление теплопередачи наружной стены как правило в 2-2,5 раза выше чем сопротивление теплопередачи межэтажных перекрытий. кстати по этой причине в различных рекомендациях по эффективному использованию тепла на отопление рекомендуют на участки стены за радиаторами наклеивать дополнительную теплоизоляцию и желательно с теплоотражающим слоем...
Востаннє редагувалось Тракторист в П'ят 27 гру, 2019 00:39, всього редагувалось 1 раз.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
silver_arrow_ua написав:Зі всім СНіПом чи підкажете де саме?
если не можете найти СНиП, где все материалы в сжатой форме и в одном месте, тогда можете в сети поискать учебник Зайцев О. Н., Любарец А. П. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ (https://ua.b-ok2.org/book/1302782/9ae3b8) - авторы преподаватели КИСИ (сейчас называется КНУСА), ещё лучше если сможете найти, то учебники Щекина (преподавал в КИСИ в 60-е), Сканави и др.
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:при напольном отоплении (без разницы водяном или электрическом) вы должны нагреть конструкцию пола для того, что бы на его поверхности получить температуру 25-26 градусов (при этом температура греющего кабеля или трубы при водяном отоплении как правило имеет тепрературу на 10-15 градусов выше чем температура на поверхности пола)
Мабуть ви здогадуєтесь, що вдома ви ходите не по міжповерховому перекриттю, а по стяжці, яка товщиною щонайменще см 5-7. Якщо ел. мат клеїти зверху стяжки, а потім робити чистову підлогу, то матимемо десь 5-7см товщини знизу і десь 3 см зверху. Додайте ще товщину міжповерхового перекриття, це ще мінімум 8 см з приблизно такою ж теплопроводністю. Тож маємо зверху 3см, знизу 13-15см. Якщо температура на поверхні 26 градусів, а температура ел мата 26+15=41 градус, тобто втрату тепла на ~3см товщини обліцовкі ви припускаєте в 15 градусів, то в іншій бік товщина матеріалу більша щонайменше в 3-5 разів, і різниця в температурі зі стелею знизу повинна бути більшою на ті ж самі 3-5 разів, тобто градусів 45-75. І це без теплоізоляції між перекриттям та стяжкою, яка повинна бути! Таким чином, якщо температура в приміщенні знизу не 41-45...41-75 = -4...-34 градуси ви наврядчи будете істотно підігрівати те приміщення. Чи я не правий?