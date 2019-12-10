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ПФУ показав розмір підвищення
пенсій з 1 грудня...

ПФУ показав розмір підвищення пенсій з 1 грудня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 11:56

ПФУ показав розмір підвищення пенсій з 1 грудня...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сторінці Пенсійного фонду.

Дивися повний текст ПФУ показав розмір підвищення пенсій з 1 грудня (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 11:56

да на 100 гр можно шикануть
sopkotomhu
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