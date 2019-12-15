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Доходи українців зросли на 60% за останні 2 роки - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2019 12:08
Пропонуємо до обговорення:
Таке стрімке зростання доходів українців призвело до уповільнення темпів трудової міграції з України.
Дивися повний текст Доходи українців зросли на 60% за останні 2 роки - Нацбанк
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R2
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:08
на выхлопе от Петра до сих пор едем. Но уже недолго осталось
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redmax11
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:26
Может и работы в сельской местности прибавилось, а мы не в курсе?
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p_a_l
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:38
Реклама уровня китайских скидок: сначала в два раза цену повысили, а потом сделали скидку 50%.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 18 гру, 2019 14:06
20% от 100 грн - это круто!!!
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Галина441
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Додано: Сер 18 гру, 2019 14:11
redmax11 написав:
на выхлопе от Петра до сих пор едем. Но уже недолго осталось
От шоколадок напукал? Я знаю, что этот штрих не ответит - оно только набрасывает, дефективное
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sequence
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Додано: Сер 18 гру, 2019 14:18
sequence написав: redmax11 написав:
на выхлопе от Петра до сих пор едем. Но уже недолго осталось
От шоколадок напукал? Я знаю, что этот штрих не ответит - оно только набрасывает, дефективное
Это фишка форума, как раз такие на выхлопе пороха и наплодились.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Сер 18 гру, 2019 14:25
доступный для всех интернет - это зло
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mvi
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