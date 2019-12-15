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Доходи українців зросли на 60%
за останні 2 роки - Нацбанк

Доходи українців зросли на 60% за останні 2 роки - Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 12:08

Доходи українців зросли на 60% за останні 2 роки - Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Таке стрімке зростання доходів українців призвело до уповільнення темпів трудової міграції з України.

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R2
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на выхлопе от Петра до сих пор едем. Но уже недолго осталось
redmax11
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 14:11

  redmax11 написав:на выхлопе от Петра до сих пор едем. Но уже недолго осталось

От шоколадок напукал? Я знаю, что этот штрих не ответит - оно только набрасывает, дефективное
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 14:18

  sequence написав:
  redmax11 написав:на выхлопе от Петра до сих пор едем. Но уже недолго осталось

От шоколадок напукал? Я знаю, что этот штрих не ответит - оно только набрасывает, дефективное

Это фишка форума, как раз такие на выхлопе пороха и наплодились.
Black Jack - White Business
ruvex
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доступный для всех интернет - это зло :lol:
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