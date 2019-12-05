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Нові підстави для звільнення:
що пропонують депутати

Нові підстави для звільнення: що пропонують депутати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 12:39

Нові підстави для звільнення: що пропонують депутати

Пропонуємо до обговорення:
ВР зареєструвала законопроєкт, яким вносяться зміни до КЗпП щодо додаткових підстав для звільнення.

Дивися повний текст Нові підстави для звільнення: що пропонують депутати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 12:40

>>за невиконання розпоряджень роботодавця.
Розпорядження достатти сонце не виконав, можна звільняти
pogorelets
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