ВР зареєструвала законопроєкт, яким вносяться зміни до КЗпП щодо додаткових підстав для звільнення.
Дивися повний текст Нові підстави для звільнення: що пропонують депутати.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 12:39
Нові підстави для звільнення: що пропонують депутати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нові підстави для звільнення: що пропонують депутати.
Додано: Сер 18 гру, 2019 12:40
>>за невиконання розпоряджень роботодавця.
Розпорядження достатти сонце не виконав, можна звільняти
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