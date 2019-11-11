Наразі держава гарантує вкладникам банків депозити в межах 200 тисяч гривень.
Дивися повний текст Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з депозитів та збільшити гарантовану суму вкладу.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 13:07
Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з депозитів та збільшити гарантовану суму вкладу.
Додано: Сер 18 гру, 2019 13:08
Красавчики!
Когда власть думает о людях и принимает правильные законы.
Что по сумме гарантирования, что по налогам.
Додано: Сер 18 гру, 2019 13:43
Re: Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...
Оподаткування не скасують, бо пасивні доходи оподатковуються у цивілізованому світі і на приплив чи відплив грошей у банки це не вплине - проти цього висловляться відразу усі міжнародні організації та консультанти. Оподаткування дісциплінує та відучує платників податків від дармового погляду на світ. Ну а хто тримає гроші під матрасом, навряд чи перенесе їх у банк у разі скасування оподаткування - різні культурні світи.
А от збільшення суми відшкодування простимулює приплив грошей у банківську систему - в усі банки, окрім Ощадбанку.
Додано: Сер 18 гру, 2019 13:53
Обещать жениться не значит жениться... Мне девушка-операционист в одной банке пару лет назад слезно "рекомендовала" пролонгировать депо под явно заниженный на тот момент %, аргументируя, что вот-вот, ну прямо на днях, налох уберут)))
Додано: Сер 18 гру, 2019 14:23
им бы кроме этого принять правильную растоможку и поддержка на следующих выборах обеспечена.
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