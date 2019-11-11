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Рада Нацбанку запропонувала
скасувати податок з...

Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 13:07

Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

Пропонуємо до обговорення:
Наразі держава гарантує вкладникам банків депозити в межах 200 тисяч гривень.

Дивися повний текст Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з депозитів та збільшити гарантовану суму вкладу.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 13:07

Есть только один нюанс. Доходность по гривне будет 8% а в валюте 2%.
purik_e
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 13:08

Красавчики!
Когда власть думает о людях и принимает правильные законы.
Что по сумме гарантирования, что по налогам.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 13:43

Re: Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

Оподаткування не скасують, бо пасивні доходи оподатковуються у цивілізованому світі і на приплив чи відплив грошей у банки це не вплине - проти цього висловляться відразу усі міжнародні організації та консультанти. Оподаткування дісциплінує та відучує платників податків від дармового погляду на світ. Ну а хто тримає гроші під матрасом, навряд чи перенесе їх у банк у разі скасування оподаткування - різні культурні світи.

А от збільшення суми відшкодування простимулює приплив грошей у банківську систему - в усі банки, окрім Ощадбанку.
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 13:48

Поддерживаю, но вот вопрос выполнят ли.
yulukuanov
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 13:53

Обещать жениться не значит жениться... Мне девушка-операционист в одной банке пару лет назад слезно "рекомендовала" пролонгировать депо под явно заниженный на тот момент %, аргументируя, что вот-вот, ну прямо на днях, налох уберут)))
ZZZZZZZZZ
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 14:23

им бы кроме этого принять правильную растоможку и поддержка на следующих выборах обеспечена.
Tabak
 
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