Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Общая потребность 18 банков в капитале по неблагоприятному стресс-тесту составляет 73,8 млрд грн, из них у двух госбанков — 45,8 млрд грн, сообщается в отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора.
“Кредитный риск может существенно вырасти в условиях кризиса. В результате моделирования последствий неблагоприятного сценария для 18 банков возникает потребность в капитале на общую сумму 73,8 млрд грн. Негативный эффект всех перечисленных факторов для системы приводит к уменьшению достаточности капитала на 7,5 п.п.”, — отмечается в документе.
Как сообщалось, проведенное Нацбанком в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. По данным НБУ, эти банки могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария.
Так, в портфелях “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка” преобладают низкомаржинального ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых неработающие.
Также Нацбанк указывает, что среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности — результаты судебных процессов, связанных с “Приватбанком”.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Всюдиносапхайчик написав:LutsMan Уявімо, що у Вас 10 мільйонів (нехай буде гривень). Не вистачить банків для того, щоб у кожному відкрити по 200 тисяч
Було б бажання, а також мати, дружина, брат, сестра, кум і т.п.
Зачем развивать очередную глупость , высказанную LutsMan ? Люди вынужденны распиливать свои суммы по лимиту фонда, и прибегать к обходным путям в виде сватьев, братьев которые далеко не всегда удобны и выгодны. Более того после уничтожения половины банковской системы хороших предложений раз-два и обчелся. И далеко не всегда их хватает для достойного размещения средств. И очень может быть часть населения предпочитает часть средств хранить в матрасах , отказываясь от третьесортных предложений "других банков". Давным давно лимиты поднять надо было, обещаний уже целый воз. На конец 2019 обещали поднять лимиты фонда, в очередной раз видимо не успевают реализовать обещанное.
Sanyok77 написав:Всюдиносапхайчик Это не проблема. По 200 000 грн ложим в коммерческие банки, а вот в Приват и Ощад можно и по 1000 000 закидывать-так как госбанки. Вроде ещё Укрэксим государственный.
Во всех, кроме Ощада, гарантии только на 200000, в том числе и для Привата и Эксима. Но те, кто оперирует десятками млн, вообще не обращают внимание на фонд, а смотрят на надёжность вообще или на личные связи.