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Рада Нацбанку запропонувала
скасувати податок з...

Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 18:16

  alexander_khirhyalan написав:Дыра в бюджете 100 лярдов, и она будет увеличиваться при возможном будущем укреплении гривны

При неблагоприятном сценарии спасение 18 украинских банков потребует почти 74 млрд гривен
[09:30 18 декабря 2019 года ] http://ukrrudprom.com/news/Pri_neblagop ... v_pot.html

Общая потребность 18 банков в капитале по неблагоприятному стресс-тесту составляет 73,8 млрд грн, из них у двух госбанков — 45,8 млрд грн, сообщается в отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора.

“Кредитный риск может существенно вырасти в условиях кризиса. В результате моделирования последствий неблагоприятного сценария для 18 банков возникает потребность в капитале на общую сумму 73,8 млрд грн. Негативный эффект всех перечисленных факторов для системы приводит к уменьшению достаточности капитала на 7,5 п.п.”, — отмечается в документе.

Как сообщалось, проведенное Нацбанком в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. По данным НБУ, эти банки могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария.

Так, в портфелях “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка” преобладают низкомаржинального ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых неработающие.

Также Нацбанк указывает, что среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности — результаты судебных процессов, связанных с “Приватбанком”.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 18:35

  Tabak написав:им бы кроме этого принять правильную растоможку и поддержка на следующих выборах обеспечена.

до следующих выборов еще нужно дожить (с) Маруся Зверобой сотоварищи
Скоро(R)
antonivs3
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 18:39

Re: Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

Поцієнтам завезли мізки? Чи це так, обіцянка-цяцянка?
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 19:23

в цій країні?
при цій недолугій владі?
де найбільший банкір-злодій крутить колеса куди хоче?
вже при пєці шоколадному мудрі люди повтікали з українських мммбанків.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 20:57

Re: Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

  Всюдиносапхайчик написав:А от збільшення суми відшкодування простимулює приплив грошей у банківську систему - в усі банки, окрім Ощадбанку.

Дуууууже сумніваюсь. Погляньте на статистику ві Фонду - 99% вкладів до 200 К грн. Як Ви думаєте - чому ? Що заважає зараз відкрити інший депозит в іншому банку?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 21:24

LutsMan
Уявімо, що у Вас 10 мільйонів (нехай буде гривень). Не вистачить банків для того, щоб у кожному відкрити по 200 тисяч :)
Всюдиносапхайчик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 10:47

  Всюдиносапхайчик написав:LutsMan
Уявімо, що у Вас 10 мільйонів (нехай буде гривень). Не вистачить банків для того, щоб у кожному відкрити по 200 тисяч :)


Було б бажання, а також мати, дружина, брат, сестра, кум і т.п. :wink:
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 14:52

  jay2004 написав:
  Всюдиносапхайчик написав:LutsMan
Уявімо, що у Вас 10 мільйонів (нехай буде гривень). Не вистачить банків для того, щоб у кожному відкрити по 200 тисяч :)


Було б бажання, а також мати, дружина, брат, сестра, кум і т.п. :wink:


Зачем развивать очередную глупость , высказанную LutsMan ? Люди вынужденны распиливать свои суммы по лимиту фонда, и прибегать к обходным путям в виде сватьев, братьев которые далеко не всегда удобны и выгодны. Более того после уничтожения половины банковской системы хороших предложений раз-два и обчелся. И далеко не всегда их хватает для достойного размещения средств. И очень может быть часть населения предпочитает часть средств хранить в матрасах , отказываясь от третьесортных предложений "других банков". Давным давно лимиты поднять надо было, обещаний уже целый воз. На конец 2019 обещали поднять лимиты фонда, в очередной раз видимо не успевают реализовать обещанное.
Surfer
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:13

Всюдиносапхайчик
Это не проблема. По 200 000 грн ложим в коммерческие банки, а вот в Приват и Ощад можно и по 1000 000 закидывать-так как госбанки. Вроде ещё Укрэксим государственный.
Sanyok77
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:22

Re: Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

Sanyok77 написав:Всюдиносапхайчик
Это не проблема. По 200 000 грн ложим в коммерческие банки, а вот в Приват и Ощад можно и по 1000 000 закидывать-так как госбанки. Вроде ещё Укрэксим государственный.
Во всех, кроме Ощада, гарантии только на 200000, в том числе и для Привата и Эксима. Но те, кто оперирует десятками млн, вообще не обращают внимание на фонд, а смотрят на надёжность вообще или на личные связи.
Faceless
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