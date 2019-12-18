Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

Додано: Сер 18 гру, 2019 18:16

alexander_khirhyalan написав: Дыра в бюджете 100 лярдов, и она будет увеличиваться при возможном будущем укреплении гривны Дыра в бюджете 100 лярдов, и она будет увеличиваться при возможном будущем укреплении гривны

При неблагоприятном сценарии спасение 18 украинских банков потребует почти 74 млрд гривен[09:30 18 декабря 2019 года ]Общая потребность 18 банков в капитале по неблагоприятному стресс-тесту составляет 73,8 млрд грн, из них у двух госбанков — 45,8 млрд грн, сообщается в отчете Национального банка Украины (НБУ) о финансовой стабильности, обнародованном на сайте регулятора.“Кредитный риск может существенно вырасти в условиях кризиса. В результате моделирования последствий неблагоприятного сценария для 18 банков возникает потребность в капитале на общую сумму 73,8 млрд грн. Негативный эффект всех перечисленных факторов для системы приводит к уменьшению достаточности капитала на 7,5 п.п.”, — отмечается в документе.Как сообщалось, проведенное Нацбанком в 2019 году стресс-тестирование показало, что в системе остается несколько банков, в том числе два государственных, с потенциальными существенными проблемами. По данным НБУ, эти банки могут потребовать значительных объемов капитала в случае реализации неблагоприятного макроэкономического сценария.Так, в портфелях “Ощадбанка” и “Укрэксимбанка” преобладают низкомаржинального ценные бумаги и корпоративные кредиты, значительная часть которых неработающие.Также Нацбанк указывает, что среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности — результаты судебных процессов, связанных с “Приватбанком”.