Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

Упразднение налога на депо - или его значительное снижение - вполне обоснованная мера связанная со снижением учетной ставки НБУ а вместе со снижением ставок по депозитам. На известных "пленках Гончаренко" Рожкова говорила об опасениях связанных со снижением ставок по депо. Как бы народ не начал забирать деньги из банков - например вклады в валюте под 1% годовых уже теряют смысл а при таком немаленьком налоге тем более. Уменьшить потери депозитчиков при этом отменой налога - разумная мера. Увелечиние размеров гарантированной суммы тоже давным давно должна была произойти с учетом кратного обесценивания гривны.
С момента подачи этого предложения прошло уже 2 месяца , а разговоры об этом слышим годами, и что, а воз и ныне там ?