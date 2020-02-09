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Рада Нацбанку запропонувала
скасувати податок з...

Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:44

Re: Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

Упразднение налога на депо - или его значительное снижение - вполне обоснованная мера связанная со снижением учетной ставки НБУ а вместе со снижением ставок по депозитам. На известных "пленках Гончаренко" Рожкова говорила об опасениях связанных со снижением ставок по депо. Как бы народ не начал забирать деньги из банков - например вклады в валюте под 1% годовых уже теряют смысл а при таком немаленьком налоге тем более. Уменьшить потери депозитчиков при этом отменой налога - разумная мера. Увелечиние размеров гарантированной суммы тоже давным давно должна была произойти с учетом кратного обесценивания гривны.
С момента подачи этого предложения прошло уже 2 месяца , а разговоры об этом слышим годами, и что, а воз и ныне там ?
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