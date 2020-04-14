Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...

Додано: Вів 03 бер, 2020 06:54

"Да как то при курсе 8 фонд состалял 25 тыс у.е., в отличие от нынешних 8, и ничего - как то."А все банковские депозиты у нас в системе только валютные, я Вас правильно понял? Ну..ну.."Вы бы еще поэкспериментировали с уменьшением ставки действующего налога на 10 и 15 %"Я предложил посчитать, но, видимо, это не Ваша сильная сторона. Если Вы думаете, что 0.1％ или 0.2％ что-то решают для депозитчиков, то сильно заблуждаетесь.Для начала нужно понять, что Фонд работает как СТРАХОВАЯ система, т.е. деньги из воздуха не беруться- все выплаты должны производиться из ВЗНОСОВ банков-участников Фонда. Для начала гуглим тему "долги ФГВФЛ", потом думаем (уж напрягитесь), а потом делаем свои заумные выводы.Для сравнения посмотрите на размер платежей, например, в автостраховании и сравните их в грн когда дрллар был по 8 и сейчас. Может что-то станет яснее. Надеюсь, по крпйней мере.Давно пора понять, что Фонд создан как САМОСТОЯТЕЛЬНЙ орган, сос своим бюджетом, а не надстройка над госбюджетом.PS:насчет "манипулятор хренов"- факты будут или я делаю вывод, что за недостатком аргументов недалекие личности всегда переходят к персональным оскорблениям? Жаль, был лучшего мнения