Рада Нацбанку запропонувала скасувати податок з...
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Упразднение налога на депо - или его значительное снижение - вполне обоснованная мера связанная со снижением учетной ставки НБУ а вместе со снижением ставок по депозитам. На известных "пленках Гончаренко" Рожкова говорила об опасениях связанных со снижением ставок по депо. Как бы народ не начал забирать деньги из банков - например вклады в валюте под 1% годовых уже теряют смысл а при таком немаленьком налоге тем более. Уменьшить потери депозитчиков при этом отменой налога - разумная мера. Увелечиние размеров гарантированной суммы тоже давным давно должна была произойти с учетом кратного обесценивания гривны. С момента подачи этого предложения прошло уже 2 месяца , а разговоры об этом слышим годами, и что, а воз и ныне там ?
Surfer написав:например вклады в валюте под 1% годовых уже теряют смысл а при таком немаленьком налоге тем более.
Ну даже если налог на депозит уменьшить в половину, то что случиться ? Т.е. процентная ставка в валюте 0.9 % (с половинным налогом) это ооочень мало, пойду баксики заберу и положу себе под матрац, а вот 1.0 % это уже огромный доход и понесёт народ свои кровные баксики в банки. Из-за разници в 0.1% Так что-ли? Сами хоть в эту ахинею верите или лишь бы ляпнуть ?
Surfer написав: Увелечиние размеров гарантированной суммы тоже давным давно должна была произойти с учетом кратного обесценивания гривны.
Сначала включаем голову и думаем - "а откуда может взяться повышенная гарантированная ФГВФЛ сумма ? А есть ли у него для этого ресурс ? Наверное, для этого банкам придётся платить повышенные взносы с депозитов ? А на чьи слабые плечи банки тут же переложат свои новые расходы и что станет с процентными ставками в этом случае ? А ?!"
Вот как можно в одном абзаце вначале требовать повысить проценты от депозита и тут же предлагать их уменьшить за счёт повышенного страхового платежа в ФГВФЛ ? Уникально. Браво!
Ляпаете чушь здесь преимуществено вы , при чем во всех ветках где появляетесь.
"а откуда может взяться повышенная гарантированная ФГВФЛ сумма ? А есть ли у него для этого ресурс ?"
Да как то при курсе 8 фонд состалял 25 тыс у.е., в отличие от нынешних 8, и ничего - как то справлялись с этим "непосильным грузом", имея депо ставки на рынке раза в 2 выше нынешних. Но вам лишь бы языком мести как всегда ни о чем.
Ну даже если налог на депозит уменьшить в половину, то что случиться ?
Вы бы еще поэкспериментировали с уменьшением ставки действующего налога на 10 и 15 % из чего бы сделали свои еще более "многозначительные" выводы, манипулятор хренов. Нынешняя ставка 18+1,5% - огромная ставка налога, и в статье идет речь о "скасуванні податку з депозитів та збільшити гарантовану суму вкладу." - СКАСУВАННІ , а не 50%, 75%, 95% от нынешнего - выделено для малограмотных манипуляторов.
"Да как то при курсе 8 фонд состалял 25 тыс у.е., в отличие от нынешних 8, и ничего - как то." А все банковские депозиты у нас в системе только валютные, я Вас правильно понял? Ну..ну..
"Вы бы еще поэкспериментировали с уменьшением ставки действующего налога на 10 и 15 %" Я предложил посчитать, но, видимо, это не Ваша сильная сторона. Если Вы думаете, что 0.1％ или 0.2％ что-то решают для депозитчиков, то сильно заблуждаетесь.
Для начала нужно понять, что Фонд работает как СТРАХОВАЯ система, т.е. деньги из воздуха не беруться- все выплаты должны производиться из ВЗНОСОВ банков-участников Фонда. Для начала гуглим тему "долги ФГВФЛ", потом думаем (уж напрягитесь), а потом делаем свои заумные выводы. Для сравнения посмотрите на размер платежей, например, в автостраховании и сравните их в грн когда дрллар был по 8 и сейчас. Может что-то станет яснее. Надеюсь, по крпйней мере. Давно пора понять, что Фонд создан как САМОСТОЯТЕЛЬНЙ орган, сос своим бюджетом, а не надстройка над госбюджетом. PS:насчет "манипулятор хренов"- факты будут или я делаю вывод, что за недостатком аргументов недалекие личности всегда переходят к персональным оскорблениям? Жаль, был лучшего мнения
Sanyok77 написав:Всюдиносапхайчик Это не проблема. По 200 000 грн ложим в коммерческие банки, а вот в Приват и Ощад можно и по 1000 000 закидывать-так как госбанки. Вроде ещё Укрэксим государственный.
Во всех, кроме Ощада, гарантии только на 200000, в том числе и для Привата и Эксима. Но те, кто оперирует десятками млн, вообще не обращают внимание на фонд, а смотрят на надёжность вообще или на личные связи.
Рада ввела 100%-ную гарантию по депозитам в Приватбанке и Укрэксимбанке Депутаты внесли изменения в закон "О банках и банковской деятельности".
Рада ввела 100%-ную гарантию по депозитам в Приватбанке и Укрэксимбанке
Верховная Рада ввела полную гарантию по депозитам физических лицах во всех банках, где доля государства составляет 100%, а не только в Ощадбанке, как раньше.
Соответствующий законопроект №5553, которым вносит изменения в закон "О банках и банковской деятельности" относительно гарантирования государством вкладов физических лиц, был принят во вторник за основу и в целом 276 голосами.
Законопроект предлагает дополнить статью 57 этого закона нормой о том, что вклады физических лиц в государственных банках гарантируются:
1) в сумме, не превышающей определенного в соответствии с законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" предельного размера возмещения средств по вкладам, - согласно закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" [то есть вклады до 200 тыс. гривен возвращает Фонд гарантирования вкладов физических лиц];
2) в пределах суммы, превышающей определенный в соответствии с Законом Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" предельный размер возмещения средств по вкладам, – государством" [то есть вклады свыше 200 тыс. гривен будут возвращать из госбюджета].
Государству принадлежит Ощадный банк (у которого и раньше была 100%-ная гарантия), Приватбанк, Укрэксимбанк. Также государству в лице Минфина принадлежит крупный Укргазбанк, но его доля там составляет 95% акций, поэтому проект на него не распространяется.
С 1 января 2017 года гарантия также будет распространяться на физических лиц-предпринимателей.
То есть Приват и Укрэксим теперь тоже "державні банки" по сути
Sanyok77 написав:То есть Приват и Укрэксим теперь тоже "державні банки" по сути
Закон Порошенко заважав не вартим підписання, тому держ гарантії поки лише в Ощаді. Всі інші державні банки - гарантуються на 200к ФГВФО. Через пару місяців Ощад теж втратить держ гарантії, тому всі хто понад фонд виводять звідти кошти, я почав виводити ще в минулому році, як тільки було прийняття зняття гарантій з Ощаду. Саме через втрати гарантій Ощад розсилає смс і надзвонює клієнтам у яких понад фонд і пропонує індивідуальні відсотки, лиш би поклали ще гроші