Після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.
Дивися повний текст Зеленський пропонує зменшити \"земельні\" норми - до 10 тисяч гектарів в одні руки.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2019 14:37
Зеленський пропонує зменшити "земельні" норми - до 10...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пропонує зменшити \"земельні\" норми - до 10 тисяч гектарів в одні руки.
Додано: Сер 18 гру, 2019 14:37
Васильковский район.
Ваши спонсоры занимаются рейдерством, а вы будете защищать? Кого?
Додано: Сер 18 гру, 2019 14:39
Re: Зеленський пропонує зменшити
Це правильно. Фермерська сім'я більше не обробить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:04
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:14
Re: Зеленський пропонує зменшити
Так ото ж ... У агрохолдингів зараз банки по кілька сотень тисяч гектарів . Серед них повно іноземців . Орендують . Зараз хтось захоче продавати свої шматки - і що - все почне розвалюватися ? З цією землею взагалі повний капут - якісь абсолютно неадекватні питання виникають ... Ну і "більше 2 в одні руки не давати" - ми вже багато разів проходили . Обходится запросто - було б бажання ...
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:22
Re: Зеленський пропонує зменшити
В агрохолдингів така сама щільність землі (50 га/працівника), як і в інших сільгоспгосподарств. Навіть сама дорога техніка окупиться на 10 тис. га.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:24
Re: Зеленський пропонує зменшити
Орендарі так само можуть перейти до іншого. Продаж землі нічого не змінює, в цьому плані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:32
UkrLandFarming Олега Бахматюка обрабатывает 570 тыс. га земли - там наверно космические технологии используются
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:43
Re: Зеленський пропонує зменшити
Вона має 30 тис. працівників. Кожному подарує по 20 га, і вся земля у власності компанії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:51
Так питання в іншому - банк набраний з купи шматків . Дехто свої шматки захоче продати - десь посередині . І що ? Агрохолдинг може б і купив - а так не може . І , наприклад , хтось інший купив - розірвалися поля . Якщо таких шматочків мало - не біда . А якщо багато ? Або варіант - ось саме цей шмат на пару тисяч га дуже зручно для ось цього фермера - але зараз його Мрія орендує . А він захоче купити - і власники погоджуються . Мрія б і сама може викупила - але ні ... Араби ... І це так - для прикладу . Там виникне питань море моренне - і будь-які обмеження все це дуже сильно ускладнюють ... Насправді фермерам зараз купувати - абсолютно невигідно . Агрохолдингам - скоріш за все - теж . Вигідно тільки власникам реальним . Але щось їх і не чути ...
|