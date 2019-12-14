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Зеленський пропонує зменшити
"земельні" норми - до 10...

Зеленський пропонує зменшити "земельні" норми - до 10...
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 14:37

Зеленський пропонує зменшити "земельні" норми - до 10...

Пропонуємо до обговорення:
Після ухвалення закону щодо земельної реформи буде певний підготовчий етап до повноцінного запуску ринку.

Дивися повний текст Зеленський пропонує зменшити \"земельні\" норми - до 10 тисяч гектарів в одні руки.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 14:39

Re: Зеленський пропонує зменшити

Це правильно. Фермерська сім'я більше не обробить.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:04

  lapay написав:Це правильно. Фермерська сім'я більше не обробить.

Нам нужны агрохолдинги, а не фермерские семьи. Что фермерские семьи могут предложить ? Помидоры по 2 бакса за кило? та я лучше за эти деньги у бабки их куплю или импортные, но дешевле.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:14

Re: Зеленський пропонує зменшити

Так ото ж ... У агрохолдингів зараз банки по кілька сотень тисяч гектарів . Серед них повно іноземців . Орендують . Зараз хтось захоче продавати свої шматки - і що - все почне розвалюватися ? З цією землею взагалі повний капут - якісь абсолютно неадекватні питання виникають ... Ну і "більше 2 в одні руки не давати" - ми вже багато разів проходили . Обходится запросто - було б бажання ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:22

Re: Зеленський пропонує зменшити

  ssnet написав:Нам нужны агрохолдинги, а не фермерские семьи. Что фермерские семьи могут предложить ? Помидоры по 2 бакса за кило? та я лучше за эти деньги у бабки их куплю или импортные, но дешевле.

В агрохолдингів така сама щільність землі (50 га/працівника), як і в інших сільгоспгосподарств. Навіть сама дорога техніка окупиться на 10 тис. га.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:24

Re: Зеленський пропонує зменшити

  Puente написав:Так ото ж ... У агрохолдингів зараз банки по кілька сотень тисяч гектарів . Серед них повно іноземців . Орендують . Зараз хтось захоче продавати свої шматки - і що - все почне розвалюватися

Орендарі так само можуть перейти до іншого. Продаж землі нічого не змінює, в цьому плані.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:32

  lapay написав:
  ssnet написав:Нам нужны агрохолдинги, а не фермерские семьи. Что фермерские семьи могут предложить ? Помидоры по 2 бакса за кило? та я лучше за эти деньги у бабки их куплю или импортные, но дешевле.

В агрохолдингів така сама щільність землі (50 га/працівника), як і в інших сільгоспгосподарств. Навіть сама дорога техніка окупиться на 10 тис. га.

UkrLandFarming Олега Бахматюка обрабатывает 570 тыс. га земли - там наверно космические технологии используются :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:43

Re: Зеленський пропонує зменшити

  ssnet написав:UkrLandFarming Олега Бахматюка обрабатывает 570 тыс. га земли - там наверно космические технологии используются

Вона має 30 тис. працівників. Кожному подарує по 20 га, і вся земля у власності компанії. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:51

  lapay написав:
  Puente написав:Так ото ж ... У агрохолдингів зараз банки по кілька сотень тисяч гектарів . Серед них повно іноземців . Орендують . Зараз хтось захоче продавати свої шматки - і що - все почне розвалюватися

Орендарі так само можуть перейти до іншого. Продаж землі нічого не змінює, в цьому плані.

Так питання в іншому - банк набраний з купи шматків . Дехто свої шматки захоче продати - десь посередині . І що ? Агрохолдинг може б і купив - а так не може . І , наприклад , хтось інший купив - розірвалися поля . Якщо таких шматочків мало - не біда . А якщо багато ? Або варіант - ось саме цей шмат на пару тисяч га дуже зручно для ось цього фермера - але зараз його Мрія орендує . А він захоче купити - і власники погоджуються . Мрія б і сама може викупила - але ні ... Араби ... І це так - для прикладу . Там виникне питань море моренне - і будь-які обмеження все це дуже сильно ускладнюють ... Насправді фермерам зараз купувати - абсолютно невигідно . Агрохолдингам - скоріш за все - теж . Вигідно тільки власникам реальним . Але щось їх і не чути ...
Puente
 
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