|
|
|
Уряд заборонить виїжджати з України до Росії за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:10
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити виїзд з України до Росії для українців виключно за закордонними паспортами. Така норма почне діяти з 1 березня 2020 року.
Дивися повний текст Уряд заборонить виїжджати з України до Росії за внутрішніми паспортами з 1 березня
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92451
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:10
какой смысл в этом? для Украины
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3643
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 727 раз.
- Подякували: 282 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|103
|
Сер 18 гру, 2019 10:13
sal
|
|5761
|332835
|
|
|7
|330
|
|