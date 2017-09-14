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Уряд заборонить виїжджати
з України до Росії за...

Уряд заборонить виїжджати з України до Росії за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:10

Уряд заборонить виїжджати з України до Росії за...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України ухвалив рішення запровадити виїзд з України до Росії для українців виключно за закордонними паспортами. Така норма почне діяти з 1 березня 2020 року.

Дивися повний текст Уряд заборонить виїжджати з України до Росії за внутрішніми паспортами з 1 березня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:10

какой смысл в этом? для Украины
sal
 
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