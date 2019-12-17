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Гончарук розповів, скільки держава заробить на концесії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Уряд очікує, що концесія порту "Ольвія" в Миколаєві в цілому залучить 66 мільйонів доларів інвестицій.
Дивися повний текст Гончарук розповів, скільки держава заробить на концесії порту \"Ольвія\"
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Додано: Сер 18 гру, 2019 15:12
а сколько государство заработает на новых производствах?
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