Електронні студентські квитки у мобільному додатку "Дія" з’являться вже на початку наступного року.
Дивися повний текст Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку наступного року.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 15:28
Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку наступного року.
Додано: Сер 18 гру, 2019 15:28
очень глупо звучит перевод на русский названия проекта.
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