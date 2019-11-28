RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мінцифри обіцяє е-студентські
квитки з початку...

Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:28

Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку...

Пропонуємо до обговорення:
Електронні студентські квитки у мобільному додатку "Дія" з’являться вже на початку наступного року.

Дивися повний текст Мінцифри обіцяє е-студентські квитки з початку наступного року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92451
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 15:28

очень глупо звучит перевод на русский названия проекта.
Напишите лучше "Дія"
yuriy_b_z
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 08.07.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Puente, Волгарь і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З початку року імпорт товарів перевищив експорт на 8,5...
R2 » Сер 18 гру, 2019 10:10
2 52
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2019 10:17
andrijk777
Гончарук обіцяє знизити тіньову економіку в три-чотири рази
R2 » Вів 17 гру, 2019 12:59
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2019 17:12
anton_gms
З початку року НБУ утилізував майже 3 млн зношених монет
R2 » Чет 28 лис, 2019 10:26
2 146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 лис, 2019 10:34
vova3215

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.