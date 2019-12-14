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СБУ блокує продаж активів
"Нафтогазу" в Єгипті - Коболєв

СБУ блокує продаж активів "Нафтогазу" в Єгипті - Коболєв
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 17:24

СБУ блокує продаж активів "Нафтогазу" в Єгипті - Коболєв

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України виступає проти продажу НАК "Нафтогаз України" її активів в Єгипті.

Дивися повний текст СБУ блокує продаж активів \"Нафтогазу\" в Єгипті - Коболєв.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 17:24

Яка логіка продажу бізнесу, який щойно лише почав приносити прибуток?
bodia1406
 
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