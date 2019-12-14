Служба безпеки України виступає проти продажу НАК "Нафтогаз України" її активів в Єгипті.
Дивися повний текст СБУ блокує продаж активів \"Нафтогазу\" в Єгипті - Коболєв.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 17:24
СБУ блокує продаж активів "Нафтогазу" в Єгипті - Коболєв
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Дивися повний текст СБУ блокує продаж активів \"Нафтогазу\" в Єгипті - Коболєв.
Додано: Сер 18 гру, 2019 17:24
Яка логіка продажу бізнесу, який щойно лише почав приносити прибуток?
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