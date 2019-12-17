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В уряді пропонують
змінити податок на землю

В уряді пропонують змінити податок на землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 17:49

В уряді пропонують змінити податок на землю

Пропонуємо до обговорення:
Такі зміни принесуть громадам додаткові 13 мільярдів гривень надходжень на рік до місцевих бюджетів.

Дивися повний текст В уряді пропонують змінити податок на землю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 17:49

Податок на землю повинен бути обов*язково і повинен регулюватися державою. Різний під сільськогосподарське виробництво, під забудову (нерухомість) і для бізнесу. Перший найнижчий. І не такий як зараз з кв.м. нерухомості, а з ринкової вартості кв.м земельної ділянки.
lub53
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