Такі зміни принесуть громадам додаткові 13 мільярдів гривень надходжень на рік до місцевих бюджетів.
Дивися повний текст В уряді пропонують змінити податок на землю.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 17:49
В уряді пропонують змінити податок на землю
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В уряді пропонують змінити податок на землю.
Додано: Сер 18 гру, 2019 17:49
Податок на землю повинен бути обов*язково і повинен регулюватися державою. Різний під сільськогосподарське виробництво, під забудову (нерухомість) і для бізнесу. Перший найнижчий. І не такий як зараз з кв.м. нерухомості, а з ринкової вартості кв.м земельної ділянки.
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