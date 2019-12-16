Захисникам України спростили отримання громадянства

Додано: Сер 18 гру, 2019 18:28

В то же время постановление Кабмина должно не допустить получения гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.



Т.е. у нас теперь кабмин подменяет собой Президента, Верховную Раду и Законы УкраиныА кто будет определять это тяжкое и особо тяжкое преступление совершено по политическим мотивам или не по политическим, тоже кабминили судможет кабмин и суды тогда упразднит раз уж он начал брать на себя функцию Верховное Рады и Законов УкраиныМне вот интересно, если иностранец, например россиянин устроит теракт в Москве в каком то гос. учреждении или школе с больницей, а может ограбит/изнасилует/убьет крымчанку в Крыму, а затем сбежит на территорию Украины и заявит, что она голосовала на референдуме 2014 года и он сделал то что сделал по политическим мотивам в знак поддержки Украины, наш доблестный кабмин даст такому россиянину гражданство Украины, а может еще и медальку в придачуесли да, то боюсь, что 90-е нам покажутся раем после появления таких новых Украинцев.