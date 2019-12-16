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Захисникам України спростили
отримання громадянства

Захисникам України спростили отримання громадянства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 18:28

Захисникам України спростили отримання громадянства

Пропонуємо до обговорення:
Для таких осіб була спрощена і вдосконалена процедура отримання громадянства.

Дивися повний текст Захисникам України спростили отримання громадянства.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 18:28

Т.е. у нас теперь кабмин подменяет собой Президента, Верховную Раду и Законы Украины :?:



В то же время постановление Кабмина должно не допустить получения гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.


А кто будет определять это тяжкое и особо тяжкое преступление совершено по политическим мотивам или не по политическим, тоже кабмин :?: или суд :?: может кабмин и суды тогда упразднит раз уж он начал брать на себя функцию Верховное Рады и Законов Украины :?

Мне вот интересно, если иностранец, например россиянин устроит теракт в Москве в каком то гос. учреждении или школе с больницей, а может ограбит/изнасилует/убьет крымчанку в Крыму, а затем сбежит на территорию Украины и заявит, что она голосовала на референдуме 2014 года и он сделал то что сделал по политическим мотивам в знак поддержки Украины, наш доблестный кабмин даст такому россиянину гражданство Украины, а может еще и медальку в придачу :?: если да, то боюсь, что 90-е нам покажутся раем после появления таких новых Украинцев.
Михалыч
 
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