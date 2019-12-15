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Рекордно низький курс купівлі долара помітили в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 18 гру, 2019 18:45
Пропонуємо до обговорення:
Рекордно низький курс купівлі долара помітили в аеропорту в Борисполі.
Дивися повний текст Рекордно низький курс купівлі долара помітили в Борисполі (фото)
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