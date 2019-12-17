На сьогоднішній день економіка України перебуває в найкращому стані за всі роки незалежності.
Дивися повний текст У НБУ вважають ситуацію в економці України найкращою за роки незалежності.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 20:00
У НБУ вважають ситуацію в економці України найкращою за...
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Дивися повний текст У НБУ вважають ситуацію в економці України найкращою за роки незалежності.
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