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У НБУ вважають ситуацію в
економці України найкращою за...

У НБУ вважають ситуацію в економці України найкращою за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 20:00

У НБУ вважають ситуацію в економці України найкращою за...

Пропонуємо до обговорення:
На сьогоднішній день економіка України перебуває в найкращому стані за всі роки незалежності.

Дивися повний текст У НБУ вважають ситуацію в економці України найкращою за роки незалежності.
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