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Tesla представила гігантську
сонячну батарею для дому

Tesla представила гігантську сонячну батарею для дому
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 20:32

Tesla представила гігантську сонячну батарею для дому

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Tesla вже не перший рік займається виготовленням сонячних батарей та черепиці для приватних будинків.

Дивися повний текст Tesla представила гігантську сонячну батарею для дому.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 20:32

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yurii_kruhlov
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