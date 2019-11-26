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Tesla представила гігантську сонячну батарею для дому
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Додано: Сер 18 гру, 2019 20:32
Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Tesla вже не перший рік займається виготовленням сонячних батарей та черепиці для приватних будинків.
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Додано: Сер 18 гру, 2019 20:32
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