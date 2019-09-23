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В Київтеплоенерго прокоментували
тарифи на тепло до...

В Київтеплоенерго прокоментували тарифи на тепло до...
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 22:02

В Київтеплоенерго прокоментували тарифи на тепло до...

Пропонуємо до обговорення:
Тарифи на опалення в Києві залишаться незмінними до травня наступного року в разі зниження ціни на газ.

Дивися повний текст В Київтеплоенерго прокоментували тарифи на тепло до кінця опалювального сезону.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 22:02

Чушь собачья. Если мы говорим про Киев.
Еврореконструкции пересчитали тариф, снизив на 6%. Значит можно менять.
Тем более, что в текущем тарифе заложена цена газа по прошлому году, т.е. 8550.
Сейчас фиксируют по 6600, что на 30% меньше.
В стоимости отопления газ занимает 80%, т.е тариф обязаны снизить примерно на 25% от текущего.
Без снижения тарифа на отопление и гв, байка про газ для населения по 6600 - тупой развод и балабольство, так как разницу в 25% в карман себе положат тепловики из Киевтеплоэнерго и Еврореконструкции, а население увидит только дырку от бублика.
А, сучетом того факта, что по температуре стабильно дают теплоноситель ниже нормы на 10-15% (то есть, фактически воруют на 10-15% денег из оплаты за услуги), то им в этом сезоне получится вообще полный "шоколад".
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 23:05

EKO
Ошибка в расчётах. Снижение цены газа не на 30, а на 22,8%.
Еврореконструкция работает не только на газе, а и на угле, причём, соотношение достоверно неизвестно, но за счёт всеядности у этой ТЭЦ-4 тариф ниже, чем у Киевтеплоэнерго.
avk
 
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