В Київтеплоенерго прокоментували тарифи на тепло до...

Додано: Сер 18 гру, 2019 22:02

Чушь собачья. Если мы говорим про Киев.

Еврореконструкции пересчитали тариф, снизив на 6%. Значит можно менять.

Тем более, что в текущем тарифе заложена цена газа по прошлому году, т.е. 8550.

Сейчас фиксируют по 6600, что на 30% меньше.

В стоимости отопления газ занимает 80%, т.е тариф обязаны снизить примерно на 25% от текущего.

Без снижения тарифа на отопление и гв, байка про газ для населения по 6600 - тупой развод и балабольство, так как разницу в 25% в карман себе положат тепловики из Киевтеплоэнерго и Еврореконструкции, а население увидит только дырку от бублика.

А, сучетом того факта, что по температуре стабильно дают теплоноситель ниже нормы на 10-15% (то есть, фактически воруют на 10-15% денег из оплаты за услуги), то им в этом сезоне получится вообще полный "шоколад".