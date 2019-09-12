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Назвали вартість упорядкування
всіх українських доріг

Назвали вартість упорядкування всіх українських доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 22:11

Назвали вартість упорядкування всіх українських доріг

Пропонуємо до обговорення:
Для впорядкування всіх українських доріг необхідно 10 років.

Дивися повний текст Назвали вартість упорядкування всіх українських доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 22:11

Да хоть 1 трлн долл, эти клоуны все украдут ни одна дорога пока не ремонтируется без отката
l4567
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2019 22:19

Опять соросовские птенцы из BRDO.
Интересно, когда мы придем к пониманию того, к чему давно уже пришли в Венгрии, выгнав Сороса (не смотря даже на то, что он там родился) и все его "офисы" из страны, как носителей бубонной чумы :?:

А это будет.
Только может быть поздно, они быстро раздерибанят страну как шакалы и глазом не успеем моргнуть :evil:
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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